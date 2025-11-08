Başta Nvidia olmak üzere teknoloji şirketlerinde 800 milyar dolarlık kayıp

ABD teknoloji hisseleri, 2018 Nisan’ında Başkan Donald Trump’ın küresel piyasalarda sarsıntı yaratan tarifeleri sonrasında yaşanan gerilemeden bu yana en kötü haftasını geçirdi. Yapay zeka hisselerinin aşırı değerlenmesine yönelik endişeler, sektörde geniş çaplı satışlara yol açtı.

Nvidia, Meta, Palantir ve Oracle gibi sekiz büyük yapay zeka şirketinin piyasa değerleri geçtiğimiz hafta boyunca düşüş gösterdi. Nvidia hisseleri cuma günü %2,6 değer kaybederken, Microsoft, Amazon ve Broadcom gibi devler de haftayı kayıpla kapattı. Bu gelişmeler, Nasdaq Composite endeksinin haftalık bazda %4 gerilemesine neden oldu. Böylece endeks, Trump dönemindeki tarifeler sonrası görülen %10’luk düşüşten bu yana en kötü performansını sergiledi.

“Nvidia 430 milyar dolar kaybetti”

Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Nvidia, dolar bazında en büyük kaybı yaşayan şirket oldu. Şirketin piyasa değeri bir haftada 430 milyar dolardan fazla eridi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Financial Times’a yaptığı açıklamada Çin’in “yapay zeka yarışını sonunda kazanacağını” söyledi. Gelen tepkiler üzerine Huang, açıklamasını “Çin, yapay zeka alanında ABD’nin yalnızca nanosaniyeler gerisinde” diyerek yumuşattı.

“Çinli rakipler farkı kapatıyor”

Sektör analistlerine göre Çinli rakipler, OpenAI, Microsoft, Google, Meta ve Anthropic gibi ABD merkezli şirketlerle aralarındaki farkı hızla kapatıyor. Bu firmalar, büyük ölçüde Nvidia çiplerine dayanan yüksek maliyetli yapay zeka altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu hafta Pekin merkezli Moonshot AI, “Kimi K2 Thinking” adlı yeni modelini tanıttı. Çin basını modeli “yerli yapay zekada önemli bir sıçrama” olarak değerlendirirken, eğitim maliyetinin 5 milyon doların altında olduğu bildirildi.

Hugging Face kurucu ortağı Thomas Wolf, sosyal medya hesabından “Bu yeni bir DeepSeek anı mı?” paylaşımı yaptı. Hatırlanacağı üzere, DeepSeek’in düşük maliyetli R1 modeli ocak ayında Nvidia hisselerinde 589 milyar dolarlık değer kaybına neden olmuştu.

“OpenAI söylentileri ve piyasadaki tedirginlik”

OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar’ın, 500 milyar dolar değerindeki şirketin ABD hükümetinden “finansman garantisi” talep edebileceğine dair ifadeleri yatırımcılar arasında endişe yarattı.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları yalanlayarak, “Veri merkezlerimiz için devlet garantisi istemedik, istemiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Altman, OpenAI’nin gelirlerinin 2030 yılına kadar yüz milyarlarca dolara ulaşacağını öngördü ancak aynı dönemde şirketin yapay zeka altyapı taahhütlerinin 1,4 trilyon doları bulabileceğini söyledi.