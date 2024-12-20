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Başvurular başladı! Milli Savunma Bakanlığı 167 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 167 memur alınacak. Başvurular 20 Ocak'ta sona erecek.

Haber Merkezi
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Başvurular başladı! Milli Savunma Bakanlığı 167 personel alacak
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ANKARA (EKONOMİ)

Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan alım ilanıyla, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 167 memur alınacak.

Çeşitli il ve çeşitli statülerdeki memur alımı için başvurular 20 Aralık 2024 ve 20 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları ve memur alınacak, kurum-kuruluş, bakanlık ve tercih edilebilecek illere yönelik liste Resmi Gazetenin 20 Aralık günkü sayısında yayımlandı.

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