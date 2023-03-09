BAT, 2023 Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı

BAT, cinsiyet eşitliği konusunda halka açık şirketlerin performansını ölçmek için geliştirilen ve bu alanda dünyanın en saygın platformlarından biri olarak kabul edilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) dahil olan 484 şirketten biri oldu.



Bloomberg GEI, cinsiyet eşitliği performansını Bloomberg tarafından belirlenen, ‘liderlik ve yetenek yönetimi, ‘eşit ücret ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği paritesi’, ‘kapsayıcı kültür’, ‘cinsel taciz karşıtı politikalar ve ‘marka algısı’ olmak üzere beş ana kriter ile değerlendiriyor. Değerlendirmede ilgili şirketlere, Bloomberg'e gönderilen ankete dayalı olarak puanlar veriliyor. Aralarında finans, teknoloji ve kamu hizmetleri dahil olmak üzere farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı 2023 GEI, 45 ülke ve bölgeyi temsil edecek şekilde küresel olarak gerçekleştirildi.

BAT ortalamanın üzerinde puanlar aldı

Söz konusu değerlendirmede BAT genel puan alarak ortalama puanının üzerinde puanlar alarak listede yer almayı başardı. Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde BAT'nin temel güçlü yanları işe alım uygulamaları, aile dostu politikaların benimsenmesi, kadınların eğitimini destekleyen programların sponsorluğu ve topluluk programlarının desteklenmesi yoluyla kadınlar için kapsayıcı bir kültür yaratma politikaları gösterildi.

BAT'ın Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Hae In Kim konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu yılki Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almak, bir taraftan cinsiyet çeşitliliğini ele alma taahhüdümüzdeki ciddiyetimizi gösterirken, diğer taraftan şeffaf raporlama sağlamak için ortak küresel çabalarımızı vurguluyor. Dünya çapında 50 binden fazla çalışanımızla ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I)’ stratejimiz gerçekten küreseldir. Bu konuda tüm çalışanlarımızın gösterdiği çabadan da inanılmaz derecede gurur duyuyorum.”

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ajandamızın önemli bir maddesi

BAT olarak Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) dahil olan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden BAT Türkiye Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, çeşitlilik konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden BAT’nin 175’i aşkın ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Güliz Yakmacı, “140’tan fazla milliyetten 52 bini aşkın çalışanımız var. Farklı kültürlerden ve altyapılardan gelen bir iş gücüne ve bu farklılıkların değere dönüşmesini sağlayan kapsayıcı bir kültüre sahip olmanın önemine inanıyoruz. ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ ajandamız stratejimizin önemli bir maddesini oluşturuyor. Ethos adını verdiğimiz şirket değerlerimiz, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü sağlamak için bize yol gösteriyor. Çalışanlarımız için çok kapsamlı İK uygulamalarımız mevcut. Koçluk ve eğitim ihtiyacından sosyal yaşama kadar birçok konuda çalışanlarımızın kendilerini üst kademeler için yetiştirmelerine imkân sağlıyoruz” dedi.

BAT olarak globalde 2025 yılına kadar kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az yüzde 45, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40 oranlarına ulaşmasını hedeflediklerini belirten Güliz Dalaman Yakmacı, mevcut durumda Türkiye yönetim ekibinde kadın oranımız %34, Dünya Bankası’nın Türkiye için hedeflediği rakamın üzerinde... Güliz Yakmacı “Sahadaki kadın çalışan sayımızı artırmayı sürdürüyoruz. Sahadaki ilk kadın bölge müdürümüzün ardından, saha satış tarafındaki ilk kadın süpervizörlerimiz de İstanbul ve Antalya’da çalışmaya başladı. Kadın bayilerimize yönelik iletişim becerilerini geliştirebilecekleri çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz” dedi.