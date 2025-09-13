  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Batı Akdeniz’de hububat ihracatı yüzde 136,65 yükseldi
Takip Et

Batı Akdeniz’de hububat ihracatı yüzde 136,65 yükseldi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yılın 8 ayında yapılan hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136,65 artışla 100 milyon 285 bin 629 dolara yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Batı Akdeniz’de hububat ihracatı yüzde 136,65 yükseldi
Takip Et

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, birlikten 8 ayda 167 ülkeye ve bölgeye 2 bin 153 firma tarafından yurt dışı satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl 1 milyar 813 milyon 118 bin dolarlık ihracata imza attıklarını ve bu ay sonunda bu rakamın 2 milyar doları geçmesini beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün bu yıl ihracatını artıran önemli sektörlerin başında geldiğini kaydetti.

"En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada geliyor"

Bu sektörden yılın 8 ayında 100 milyon 285 bin 629 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Sektörün içeriğine baktığımızda çikolata, kakao ürünleri içeren gıda maddeleri, ayçiçeği tohumu ve diğer meyve sebze tohumlarında önemli rakamlara ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracatında yüzde 136'nın üzerinde bir artış söz konusu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada geliyor. ABD'yi Almanya, Ukrayna ve Rusya takip ediyor." diye konuştu.

Batı Akdeniz’de hububat ihracatı yüzde 136,65 yükseldi - Resim : 1

"Tohumculuğun merkezi Antalya"

Başkan Çavuşoğlu, geçen yıl 8 ayda sektörden 42 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapıldığını anımsatarak, bu yıl bu rakamın 100 milyon doların üstüne çıkmasının sektör açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Yurt dışındaki fuarlara katılarak, ticari heyet ziyaretleri düzenleyerek ve URGE projeleri ile ihracatı artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sektördeki ihracatın daha da artacağını düşünüyoruz. Potansiyel olarak bölgemiz oldukça yüksek. Özellikle tohumculuğun merkezi Antalya." dedi.

"Talebe göre üretim yapıyoruz"

Antalya'da A-Z Tohum Tarım Ürünleri'nde görevli ziraat mühendisi Gamze Çiçek de firma olarak 7 çeşit üzerinde çalıştıklarını, hem ıslah hem de tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem ülkenin ihtiyacını karşıladıklarını hem de ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Çiçek, Orta Doğu, İran, Irak, Suriye, Balkanlar'da Arnavutluk, Makedonya gibi ülkelere tohum satışı yaptıklarını, Afrika ülkelerine de ihracata başladıklarını, talebe göre üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

A101’e Singer Overlok Makinesi geliyor! A101 market 18 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101’e Singer Overlok Makinesi geliyor! A101 market 18 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel
BİM market 16 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! 16 Eylül Salı BİM indirimli ürünler!BİM market 16 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! 16 Eylül Salı BİM indirimli ürünler!Aktüel
ŞOK market 13-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor?ŞOK market 13-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel
Piyasalar beklemede! Fed, faiz indirecek mi?Piyasalar beklemede! Fed, faiz indirecek mi?Ekonomi

 

 

Ekonomi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, riski var mı?
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Trabzon’da hamsi tezgahta 100 lirayı gördü
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye’nin en büyük “Tarım Teknokenti” Antalya’da kuruluyor
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
Türkiye'nin enerji devi Tüpraş biyoyakıt üretecek!
TMSF iki şirketi satışa çıkardı
TMSF iki şirketi satışa çıkardı