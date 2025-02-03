Batı Akdeniz'den 245 milyon dolarlık ihracat! İşte ilk sıradaki ülke...

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatçıları olarak yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, ocakta gerçekleştirilen 245 milyon 809 bin 121 dolar ihracatla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,97 artış yakaladıklarını bildirdi.

Yaş meyve ve sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu sektörde yüzde 4,10'luk artışla 86 milyon 105 bin 808 dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını aktardı.

"Kimya sektörümüz 2025 yılı ocak ayında yüzde 31,60 artışla 23 milyon 169 bin 346 dolar oldu"

Doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün 37 milyon 895 bin 927 dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Listenin üçüncü sırasında her zamanki gibi ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz yer aldı. Sektörümüz ihracatını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye bu dönemde de devam etti ve yüzde 3,31 artışla 25 milyon 121 bin 824 dolara yükseldi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise rekor seviyede bir artışa imza attık. Kimya sektörümüz 2025 yılı ocak ayında yüzde 31,60 artışla 23 milyon 169 bin 346 dolar oldu." dedi.

En fazla ihracat Ukrayna'ya

Ümit Mirza Çavuşoğlu, ülkeler sıralamasında ise ocakta en fazla ihracatın yüzde 117,6 artışla Ukrayna'ya yapıldığını belirtti.

Ukrayna'ya bu dönemde 24 milyon 349 bin 991 dolar dış satım gerçekleştirildiğinin altını çizen Çavuşoğlu "Listenin ikinci sırasında bölgemiz için büyük önem taşıyan Almanya pazarı yer aldı ve Almanya'ya bu dönemde yüzde 28,24 artışla 19 milyon 980 bin 361 dolar ihracat gerçekleşti. Çin pazarında ise bu dönemde kayıp yaşandı. Bölgemiz mermerlerinin en ciddi alıcısı olan Çin'e gerçekleşen ihracatımız yüzde 22,11 düşüşle 18 milyon 537 bin 761 dolar oldu. Bölgemiz açısından bir diğer önemli ülke olan Rusya'ya ise ocak ayında yüzde 9,30 artışla 16 milyon 376 bin 661 dolar ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı da 13 milyon 770 bin 663 dolar ihracatla ABD izledi. ABD'ye yapılan ihracatımız da yüzde 32,59 arttı." dedi.

Çavuşoğlu, bölge ihracatını artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.