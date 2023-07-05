Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB), Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden haziranda 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen 232 milyon 104 bin 81 dolarlık yurt dışına satış yapıldığını belirtti.

Geçen ay en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, sektörün yüzde 27,90'lık artışla 80 milyon 130 bin 52 dolarlık ihracata imza attığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yayla domates üretimi ve yaz meyveleri ile sektörün ihracatının ileriki süreçte artarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Haziranda Ukrayna'ya ihracat yüzde 20,46 arttı

Haziranda en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, Çin, Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan'a yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Ukrayna pazarında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız yüzde 20,46 arttı ve haziranda 11 milyon 908 bin 472 dolar ihracat yapıldı. Türkmenistan pazarında da rekor seviyede artış yaşandı ve bu ülkeye gerçekleşen ihracatımız yüzde 169,43 artarak, 10 milyon 269 bin 759 dolar oldu." bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, 1 Ocak-30 Haziran döneminde bölgeden 1 milyar 351 milyon 838 bin 126 dolarlık ihracat yapıldığını vurguladı.

Bu dönemde en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sektörün ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı. Bölgeden en fazla ihracatı yapılan ilk 5'te sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ve demir metaller sektörleri yer aldı. Bu süreçte de en fazla ürün gönderimi Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı Rusya, Çin, Ukrayna ve Romanya takip etti. 6 aylık süreçte bölgemizden 2 bin 118 ihracatçı 163 ülke ve bölgesine Batı Akdeniz ihraç ürünlerini ulaştırdı. Birliğimiz, Bölgemiz ihracatını artırmak için geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürecek."