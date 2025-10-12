  1. Ekonomim
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) üyelerinin yılın 9 ayında yaptığı çimento ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 47,2 milyon dolara yükseldi.

Batı Akdeniz'in çimento ihracatı yüzde 107 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre BAİB üyeleri, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 47,2 milyon dolarlık çimento ihracatı gerçekleştirdi.

Geçen yıl aynı dönemde 22,8 milyon dolarlık ihracat yapan çimento sektörü, bu yıl yüzde 107'lik bir artışa imza attı.

Sektör en fazla ihracatı ise ABD'ye gerçekleştirdi. BAİB tarafından ABD'ye gerçekleştirilen ticari heyet ziyaretleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ve fuar katılımları, ihracatın artmasına katkıda bulundu.

Geçen yıl ABD'ye 5 milyon 786 bin dolarlık çimento ihraç eden sektör, bu yıl bu rakamı 7 milyon 243 dolara çıkardı. ABD'ye çimento ihracatında yüzde 25,2'lik artış gerçekleşti.

En fazla çimento ihraç edilen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 467 bin dolarla Güney Amerika ülkesi Guyana takip etti. Geçen yıl 9 ayda Guyana'ya yapılan 924 bin dolarlık çimento satışı bu yıl yüzde 491,5 arttı.

Üçüncü sırada da 4 milyon 689 bin dolarla İspanya yer aldı.

