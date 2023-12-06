Batı Akdeniz'in ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, üç ilin ihracatının geçen yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.

Sadece kasımda 223 milyon 886 bin 481 dolarlık ihracata imza attıklarını aktaran Çavuşoğlu, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 9,5'lik artış yaşandığını belirtti. Bu ayda en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin diğer bir önemli ihracat kalemi ise her zamanki gibi mermer oldu. Geçen yıl kasım ayına göre yüzde 31,5 artış gösteren mermer ihracatımız, 30,3 milyon dolar seviyesine ulaştı ve 43,3 milyon dolarlık yurt dışı satışın gerçekleştiği maden metal sektörümüz içinde önemli bir payın sahibi oldu. Bu iki sektörü ise aylık 30 milyon dolar sınırına yaklaşan ağaç mamulleri ve orman ürünleri takip etti."

Kasımda en fazla ihracatın 20,9 milyon dolarla Çin'e yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkeye ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,66'lık artış gerçekleştiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Çin'i 20 milyon dolarla Rusya'nın, 15,4 milyon dolarla Almanya'nın, 14,3 milyon dolarla ABD'nin ve 11 milyon dolarla Ukrayna'nın takip ettiğini belirtti.

Batı Akdeniz'den 173 ülkeye ihracat

Yılbaşından bu yana yapılan ihracatta da yüzde 3,16'lık bir artış yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, bölge ihracatının 11 ayda 2 milyar 403 milyon 515 bin 977 dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.

Yaş meyve ve sebzenin 11 aylık süreçte de lokomotif sektör olmayı başardığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaş sebze ve meyve sektörünün yılı yaklaşık 850 milyon dolar ihracatla kapatması bekleniyor. 11 aylık dönemde en fazla ihracatı yapan ikinci sektörümüz 447 milyon 708 bin 239 dolarla maden ve metaller sektörü oldu. Listenin üçüncü sırasında 300 milyon 285 bin dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Bunu 235 milyon 57 bin dolarla kimya sektörü, 86 milyon 632 bin dolarla da demir ve demir dışı metaller sektörü takip etti."

Bölgeden 11 aylık dönemde de en fazla ihracatın sırasıyla Çin, Almanya, Rusya'ya yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 2 bin 613 firmanın 173 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.