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Batı Karadeniz'de "Kestane Karası" sona erdi, tekneler Karadeniz’e açıldı

Batı Karadeniz’de halk arasında "Kestane Karası" olarak bilinen fırtınanın sona ermesiyle balıkçı tekneleri yeniden denize açıldı. Balıkçılar; palamut, mezgit, çipura, hamsi, levrek ve istavrit avlamaya başladı.

Haber Merkezi
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Batı Karadeniz'de "Kestane Karası" sona erdi, tekneler Karadeniz’e açıldı
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Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kaldı. Bu süre zarfında fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar da olumsuz etkilendi. Fırtınanın sona ermesiyle birlikte Düzce’nin Akçakoca Limanı’ndan denize açılan onlarca balıkçı teknesi, Karadeniz’in bereketli sularında avlanmaya başladı.

Balıkçılar çeşitli balıklarla kıyıya dönüyor

Balıkçılar; palamut, mezgit, çipura, hamsi, levrek ve istavrit gibi çeşitli balıklarla kıyıya dönerken, avlanma anları da dron ile havadan görüntülendi.

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