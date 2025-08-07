Batık kredide zirve kamu bankalarının: Takipteki kredilerin tutarı bir yılda yüzde 95 arttı

Son bir yılda batık kredi miktarı yüzde 83,4 artarak 241 milyar 219 milyon liradan 442 milyar 530 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde batık kredilerde liderlik de el değiştirdi; yerli özel bankaların önüne geçen kamu bankaları zirveye yerleşti.

Kamu bankalarının takipteki kredi miktarı, 25 Temmuz 2025 haftası itibarıyla yüzde 92 artışla 157 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Nefes Gazetesi'nin haberine göre bu tutarın 118 milyar lirasını tüketici ve diğer krediler oluştururken, 39 milyar 569 milyon liralık kısmı ise tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarından kaynaklandı. Aynı hafta itibarıyla yerli özel bankaların sahip olduğu takipteki alacak miktarı ise 150 milyar 241 milyon liraya çıktı.

Özel bankalar bu yıl zirveyi kamu bankalarına kaptırdılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2024 Temmuz’da takipteki kredilerin sahiplik miktarında yerli özel bankalar zirvedeyken, bu yıl zirveyi kamu bankalarına kaptırdılar. Geçen yıl takipteki kredilerin 89 milyar 285 milyon lirası yerli özel bankalara aitti. Kamu bankalarında ise takipteki kredi miktarı 80 milyar 759 milyon lira seviyesindeydi. Bu yıl özel bankalarda takipteki alacakların 77 milyar 250 milyon lirası tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından meydana geldi. Tüketici ve diğer kredilerdeki alacak miktarı ise 73 milyar liraya dayandı.

Takipteki alacak miktarı yüzde 89 arttı

Geçen yıl batık kredinin 71 milyar 174 milyon lirası ise yabancı sermayeli bankaların elindeydi. Bu yıl yabancı sermayeli bankaların elindeki takipteki alacak miktarı yüzde 89 artışla 134 milyar 643 milyon liraya yükseldi. Takipteki alackayakların 71 milyar 485 milyon lirası tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından naklandı.

25 Temmuz haftasında kullandırılan toplam kredilerin 9.2 trilyon lirası kamu bankalarına aitken, 5.7 trilyon lirası yerli sermayeli özel bankalara ve 4.9 lirası da yabancı sermayeli bankalara ait.