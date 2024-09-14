Batman’da üzüm üreticilerine 64 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile uygulanan proje dahlinde Batman Valisi Ekrem Canalp’in, katılımı ile yüzde 70 hibeli ve yüzde 30 çiftçi katkı paylı, toplam 64 adet üzüm sıkma makinesi çiftçilere dağıtıldı. Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen üzüm sıkma makinesi dağıtım töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman’ın 293 köyünün tamamını, ilçe kaymakamları ve tüm kamu kurum yöneticileri ile birlikte ziyaret ederek, sorunları sahada ve vatandaşlarla bire bir görüşerek tespit ettiklerinin altını çizerek, oturdukları yerde olup biteni görmenin ve geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"64 adet üzüm sıkma makinesini üreticilerimize dağıtıyoruz"

Köy ziyaretlerinde tespit edilen sorun ve taleplerin il genelinde yüzde 75’ini karşılandığını belirten Vali Canalp, “Ayrıca bu ziyaretler sırasında Batman’ın yanı sıra bölgenin de sorunlarını tespit etme imkanımız oldu. Bugün dağıtmış olduğumuz bu üzüm sıkma makineleri köy ziyaretleri sırasında tespit etmiş olduğumuz ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bir taraftan geleneksel yöntemlerle üzümün sıkması yapılıyor. Ama bu hijyenik ve gıdaların üretim metotlarına uygun değil. Hijyeni sağlayamadığınız gibi, üretim süreçleri de zahmetli ve sıkıntılıydı. Buna bir çare üretmek gerekiyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yılında bu makinelerden 4 adet üretim yapıldı. Bizim için bu bir denemeydi. İlk verileri bu dört makineden elde ettikten sonra, bir sonra ki yıl İl Özel İdaresinin destekleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 43 adet üzüm sıkma makinesi daha yoğunluk Gercüş ilçesi olmak üzere üreticilerimize dağıttık. Bugün de bu projenin devamı olarak 64 adet üzüm sıkma makinesini üreticilerimize dağıtıyoruz. Üç yıllık bir periyot; 2022’de 4 adet, 2023’de 43 adet dağıttık, bugün de 64 adet dağıtıyoruz, bu bir çan eğrisi gibidir, önümüzdeki yıllarda da ihtiyaçlar hasıl olursa, yine bu projeyi devreye koyarak bu ihtiyacın giderilmesi memnuniyeti içerisinde oluruz” dedi.