Batron, “Sodyum-İyon Depolama” üzerinde çalışıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Batron Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Gürkan Kızak, yenilenebilir enerji dönüşümü için yerli depolama teknolojilerinin ulusal bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Enerji depolamada güvenlik, maliyet, hammadde bağımsızlığının önemli unsurlar haline geldiğine işaret eden Kızak, “Sodyum-iyon teknolojisi bu anlamda kritik bir fırsat ve Türkiye’nin enerji sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Lityum temelli elektrik depolamanın hala en yaygın ve verimli sistemler olduğunu ancak tedarik zincirlerinin küresel belirsizlik endişelerinin alternatifleri de zorunlu kıldığını belirten Kızak, sodyum-iyon bataryanın sadece alternatif bir çözüm olmadığını aynı zamanda stratejik bir teknoloji niteliği bulunduğunu vurguladı.

BATRON Enerji’nin geliştirdiği sistemlere ilişkin olarak Kadir Gürkan Kızak, “Bizim geliştirdiğimiz konteyner tipi depolama sistemlerinin modüler mimarisi sayesinde hem lityum hem de sodyum-iyon hücrelerle uyumlu çalışabilen bir altyapı oluşturduk” bilgisini verdi.