Bayburt’ta pazar yerinin zam şampiyonu limon oldu; limonlu çayın tadı kaçtı!

Bayburt’ta çayla birlikte en çok tüketilen ürünlerden biri olan limon, yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşın bütçesini zorluyor. Pazarcılar, limonun zam şampiyonu olduğunu belirterek, fiyatların bir hayli yükseldiğini dile getirdiler. Bayburtlu vatandaşlar fiyatlara rağmen alışkanlıklarından vazgeçmediklerini söyleyerek, limonlu çay içmeye devam edeceklerinin altını çizdiler. Geçen yıl kilosu 80 ila 100 lira arasında değişen limon, bu yıl 200 liraya kadar yükseldi. Limonun tane fiyatı ise büyüklüğüne ve cinsine göre 20 ila 25 lira arasında değişiyor.

"Pazarın zam şampiyonu limon"

Pazar esnafından Ömer Gencer, Bayburtluların limonlu çay sevdasından vazgeçmediklerini, kilo kilo alamasalar da 2-3 adet limon aldıklarını söyleyerek, "Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar" dedi.

"Limonlu çay keyfimizin tadı kaçtı"

Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan, artan fiyatlarla beraber limonlu çayın tadının kaçtığını belirterek, "Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Yaz tatilini pazarda çalışarak geçiren, esnaf babasına yardıma gelen pazar yerinin en küçük esnafı Musab Vardar, her tezgahta fiyatların farklı olduğunu, limonun kilo fiyatının 130 lira ila 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

"500 lira da olsa limondan vazgeçilmez"

Mutfak alışverişi için pazarın yolunu tutan Bayburtlu vatandaş, "500 lira da olsa limondan vazgeçilmez" diyerek, "Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt’ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor. Burada limonsuz çay içilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Limon, ilaçtan iyidir"

Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatlara şakayla yaklaştı. Saka, "Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık" ifadeleriyle limonun fiyatına dikkat çekti. Saka, C vitamini deposu limondan artan fiyatlara rağmen vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Limonun kilosu 200 lira. Altın gibi oldu ama biz yine de çayımıza limonu eksik etmeyiz, limonsuz çay içmeyiz. Kilosu 500 lira da olsa, limonlu çay içmeye devam edeceğiz. C vitamini deposu limonu doktorlar da tavsiye ediyor. Limon, ilaçtan iyidir" dedi.