Bayraktar: Doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibari ile doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretiyoruz" diye konuştu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, HaberTürk TV'de canlı yayınında konuştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Marmara doğalgaz alınından rekor seviyede üretime alıştığını belirterek şunları söyledi:
"Bugün itibari ile doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. Yani bu ne demek? 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretiyoruz. İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de temmuz ayında bir müjde vermeyi umuyoruz."