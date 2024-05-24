Bayraktar: Doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, HaberTürk TV'de canlı yayınında konuştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Marmara doğalgaz alınından rekor seviyede üretime alıştığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün itibari ile doğalgaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. Yani bu ne demek? 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretiyoruz. İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de temmuz ayında bir müjde vermeyi umuyoruz."