Bayram alışverişi Eminönü’nü canlandırdı

VEYSEL AĞDAR

Ramazan Bayramı alışverişinde beklenen hareketliliği bulamayan Eminönü esnafı bu kez memnun. 2 ay önce olumsuz hava koşulları nedeniyle Eminönü’nde sönük geçen Ramazan Bayramı alışverişine nazaran Kurban Bayramı ikramlık alışverişi hareketlilik var.

Ramazan Bayramı’na göre yüzde 10, bir önceki yıla göre de yüzde 30 ila yüzde 40 civarında artış var. Eminönü’nde kilosu 180 liraya da 950 liraya da ikramlık var. İkramlık çikolata, şekerleme, lokum ve baklavanın arasında en ucuzu lokum. 2 ay önce 160 lira olan sade lokumun kilosu 180 liraya yükselirken içeriği fındık, fıstık ve cevizle zenginleştirilen üst kalite lokumun kilosu da kalitesine göre 350 liradan başlıyor 950 liraya kadar çıkıyor.

Bayram şekeri de 200 liradan başlıyor 400 liraya, dökme çikolata fiyatları da 750 liradan başlıyor. Ulusal marketlerde de açık satılan ikramlık şeker fiyatı 250 liradan, çikolata da 800 liradan satılırken paketli fiyatları ise 450 liradan başlıyor.

Kahvaltılıkta en ucuz kırık peynir

Şarküteri ürünlerinde de durum aynı. Ancak Ramazan alışverişinde kahvaltılık ürünlerde beyaz peyniri tercih eden tüketici bu sefer kaşar peyniri alıyor. Nedeni ise beyaz peynir ile kaşar peyniri fiyatı hemen hemen aynı. Eminönü’nde beyaz peynirin kilogram fiyatı ortalama 450 liradan, kaşar peyniri de 530 liradan satılıyor.

Trakya kaşarı 580, en pahalısı da keçi sütünden yapılan Trakya eski kaşarı. Ramazan alışverişinde kilosu 470 lira olan Kars kaşarı 530 liradan, 400 lira civarında olan beyaz peynir 465 liradan, 310 liradan satılan Afyon köy peynirinin kilosu da 360 liradan satılıyor. En ucuzu ise 2 ay önce kilosu 150 lira olan kırık (parça) peynir. Kilosu 290 lira. Zeytinin kilosu da 350 ila 650 lira arasında satılıyor.