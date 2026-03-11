Bayram biletleri satışa çıktı: Akaryakıt zamlarının ardından otobüs bilet fiyatları belli oldu

Ramazan ayının son haftasına girilirken, bayramda seyahat planı yapan vatandaşlar şehirlerarası otobüs bileti arayışını artırdı. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi farklı şehirlere gitmek için rezervasyonlarını araştırmaya başladı.

Seyahat yoğunluğu önceki yıllara kıyasla daha sınırlı

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin, Ramazan ayının son günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlaması ve 22 Mart Pazar günü sona ermesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 3,5 gün sürecek tatilin kısa olması, okul dönemine denk gelmesi ve havaların serin olduğu bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle seyahat yoğunluğunun önceki yıllara kıyasla daha sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının zirve yapması ve akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamların, otobüs bileti fiyatlarına nasıl yansıdığı da dikkatle takip ediliyor. Otobüsler için önemli olan motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında son bir ayda 57,73 TL’den 65,23 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyat hareketi, yakıt maliyetlerinde yaklaşık %9’luk bir artışa işaret etti.

19 Mart Perşembe günü çıkışlı tek yön bilet fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

-İstanbul-İzmir: 1.370 TL

-İstanbul-Ankara: 950 TL

-İstanbul-Muğla: 1.900 TL

-İstanbul-Antalya: 1.250 TL

-İstanbul-Samsun: 1.450 TL

-İstanbul-Bursa: 720 TL

-Ankara-İzmir: 970 TL

İnternet fiyatları dikkate alındığında, söz konusu tutarların 11 Mart’tan itibaren de bütün seferlerde geçerli olduğu ve bayrama doğru herhangi bir fiyat artışının yaşanmadığı da görülüyor.

Doluluk oranı %55-60 seviyesine ulaştı

Firmaların online rezervasyon verilerine göre 11 Mart itibarıyla bayram dönemi için otobüslerde doluluk oranı %55-60 seviyesine ulaştı. Sefer sayısının sınırlı olduğu bazı güzergahlarda ise doluluk daha yüksek görülürken, yetkililer şu an için yer sıkıntısı olmadığını ancak yolcuların erken rezervasyon yapmasının faydalı olacağını belirtiyor.

Seferleri tek seferde toplama kararı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yolcu talebinin düşük olması nedeniyle bazı otobüs firmaları seferlerini birleştirmeye başladı. Firma yetkilileri, özellikle boş koltuk sayısının artması ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle bazı günlerde seferleri tek seferde toplama kararı aldıklarını belirtiyor.