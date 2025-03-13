Bayram ikramiyesinde komisyon aşaması tamamlandı

ANKARA(EKONOMİ)

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bayram ikramiyelerini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da içeren torba teklif kabul edildi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen ikramiyenin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.

Ardından ödemelerin yapılacak. Bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasının 2025 yılı ek maliyeti 15.5 milyon dosya için 28.4 milyar lira olarak hesaplandı.

Yasa teklifi ile Doğum Yardımı Programı, düzenli bir yardım programı haline getiriliyor.