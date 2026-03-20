Bayram öncesi tavuk etine iki gün arayla iki zam: Kanat fiyatı sert yükseldi

Bayram öncesinde tavuk etine peş peşe zamlar geldi. Büyük üretici firmalar ilk olarak fiyatlarını yüzde 10 artırdı, ardından yalnızca iki gün içinde yüzde 15’lik yeni bir zam daha yaptı. Böylece toplam artış oranı kısa sürede yüzde 25’e ulaştı.

Fiyat artışından en fazla etkilenen ürünlerin başında tavuk kanadı geldi. Kısa bir süre önce kilogramı 385 lira olan kanat, yapılan zamlarla birlikte 520 liraya kadar yükseldi.

Ticaret Bakanlığı ramazan ayı boyunca fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla tavuk eti ihracatını durdurmuştu. Ancak bayram öncesinde ihracatın yeniden açılmasıyla birlikte fiyatların yükseldiği belirtildi.

"Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı"

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla, gelen zammı 'normal' olarak değerlendirdi. Yakın zamanda tabağa ve poşete zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

"Fiyat etiketi çoğu yerde reyonlara konulmuyor"

Akşam'da yer alan habere göre İstanbul'da kasaplarda yaprak kanadın kilosu 750 ila 800 liradan satılırken, bütün tavuğun fiyatı ise 250 lirayı buluyor. Üstelik kasaplarda fiyat etiketi çoğu yerde reyonlara konulmuyor; sadece kilogram bilgisi belirtiliyor. Marketlerde ise ortalama tavuk pirzola 186,00 lira, ızgaralık tava tavuk 385,00 lira, ızgara kanat 285,00 lira, kalça but 160,00 lira, kalçalı but ise 145,00 liradan satılıyor.

Ederinin çok üzerinde pazara sunuluyor

Yaz mevsimiyle birlikte tavuk kanadına olan talep artıyor. Marketlerde aynı gramajlı 2 farklı marka ürünün arasındaki fiyat 100 TL'yi aşıyor. Güçlü talep nedeniyle kasaplarda ve bazı satış noktalarında tavuk kanadı, ederinin çok üzerinde pazara sunuluyor. Satıcılar ise bu yüksek talebi bir fırsat kapısı olarak görüyor ve fiyatları yükseltiyor. Öte yandan sanal pazaryerlerinde ise çok daha yüksek satış rakamları görülebiliyor. Bazı alışveriş siteleri, tavuk kanadının yarım kilosunu 400 liradan daha yüksek bir fiyata satıyor.