Uçak doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Biletbayisi.com, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili uçak bileti rezervasyonlarında artış gözlemlendiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçaklarda doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Geçen yıl tatil dönemine göre belirgin bir artış anlamına gelen bu durum, seyahat etmek isteyen pek çok kişinin tatil planlarını şimdiden yaptığını gösteriyor. Biletbayisi geçen yılın aynı dönemine göre bilet satışlarında yüzde 25 artış yaşadı.