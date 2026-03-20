Bayram şekeri azaldı: 6 yılda emekli ve asgari ücretli kaç kutu çikolata kaybetti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ramazan ayında tutulan oruçların nihayetinde bayramda şeker, çikolata tutmak adettendir. Ancak son yıllardaki fiyatların değişimi şeker ve çikolata miktarının da azalmasına yol açtı.

Aynı markanın 3 farklı şekerleme modelinin 2020-2026 fiyatlarındaki değişime bakıldığında, ortalama yüzde 1244 oranında artış görülüyor. Aynı dönemde (en düşük) emekli maaşlarında artış yüzde 857, asgari ücrette de artış yüzde 1108 oranında gerçekleşti.

Şekerleme fiyatlarındaki artış

Aynı markanın içi fındık dolgulu çikolata kutusu, yumuşak şekerleme ve madlen çikolatasının aynı markette 2020 ila 2026 yılı satış fiyatlarındaki değişime bakıldığında oran yüksek kalıyor.

İçi fındıklı çikolata kutusu 2020 yılında 27 TL’ye satılırken, yıllar içindeki yükseliş sürüyor. En yüksek artış 2023 yılında yüzde 98 oranında oluyor. Toplamda 6 yılda artış yüzde 1.289 oranında olurken, 2026 yılında aynı kutunun aynı markette fiyatı 375 TL’ye çıkıyor.

Yumuşak şekerlemelerden oluşan bayram ikramının fiyatı 2020 yılında 8 TL olurken, 2026 yılında 99 TL’ye çıkıyor.

Yine aynı markanın madlen çikolata kutusu 2020 yılında bayramda 21 TL’ye satılırken, 2026 yılında 295 TL’ye satılıyor.

Emeklilerin çikolata ikramı güç kaybetti

Bayramda ziyaretçisi bol olan yaşlıların, emekli maaşıyla alabildikleri bayram şekerlemeleri küçülüyor.

2020 yılında en düşük emekli maaşı olan 2.089 TL ile fındıklı çikolatadan 77 kutu, yumuşak şekerlemeden 261 kutu ve madlen çikolatadan da 99 kutu alınabiliyordu. 2026’da 20 bin TL olan en düşük emekli maaşıyla sırasıyla aynı ürünlerden 53, 202 ve 68 kutu alınabiliyor.

Asgari ücretli 16 kutu çikolata kaybetti

Asgari ücretli de gelenlere ikram etmek ya da bayram ziyaretlerine eli boş gitmemek için bayram şekerlemesi almak istese 6 yılda kaybı yüksek oluyor.

Fındıklı çikolatadan 2020 yılında 2.324,71 TL olan asgari ücretle 86 kutu alınabiliyorken, 2026’da 28 bin 75 TL olan asgari ücretle aynı marketten aynı üründen 75 kutu alınabiliyor.

Yumuşak şekerlemede alım gücü 2020 yılında 291 paket olurken, 2026’da 284 pakete geriliyor. Aynı şekilde madlen çikolatadan da asgari ücretli 2020 yılında 111 kutu alabilirken, 2026 yılında 95 kutu alınabiliyor.