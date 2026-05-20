Bayram seyahati cep yakacak: İstanbul-İzmir arası 10 bin TL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı öncesinde ulaşım maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çekti.Gürer, akaryakıt fiyatları ile otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki yükselişin, bayram yolculuklarını emekli, asgari ücretli ve öğrenciler için daha ağır bir ekonomik yük haline getirdiğini belirtti.

Gürer, ulaşım giderlerindeki artış nedeniyle vatandaşların memleket ve aile ziyareti planlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Vatandaş artık bayramda memleketine, anne, baba, akraba ziyaret etmeyi düşünse dahi ekonomik sorunlar ile bir değil bin kere düşünmek zorunda kalıyor. Yakıt ve geçiş ücretlerindeki bu artışlar, geniş toplum kesimleri için tatili ve bayram seyahatini bir lüks haline getirdi” dedi.

Sadece otoyol ve köprü ücretinde bin TL artış

CHP’li Gürer, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2025 yılında 3 bin 930 TL olan gidiş-dönüş toplam maliyetinin 2026 yılında 4 bin 930 TL’ye çıktığını bildirdi.

Gürer, sadece geçiş ücretlerinde bin TL’lik ek yük oluştuğunu belirterek, “Özellikle Osmangazi Köprüsü dahil otoyol geçiş ücretlerindeki artış ve yakıt ücretleri toplam seyahat bütçesini önemli ölçüde etkiliyor. 2025 yılında 3 bin 930 TL olan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gidiş-dönüş toplam maliyeti, 2026 yılında 4 bin 930 TL’ye çıktı. Sadece geçiş ücretlerine gelen bin TL’lik ek yük, vatandaşı daha yolun başında düşündürüyor. Yakıt ve otoyol ücretleri birleştiğinde İstanbul–İzmir hattında seyahat etmenin bedeli artık 10 bin lira sınırına dayanmış durumda” ifadelerini kullandı.