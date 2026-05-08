Bayram tatili öncesi ulaşımda zam sinyali: "Maliyetleri karşılayamıyoruz"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileriyle akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Bu durum şehirlerarası otobüs taşımacılığına da yansıdı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyalı geldi.

Artan maliyetler ve akaryakıtı işaret eden otobüsçüler, bayram önce otobüs bilet fiyatlarına zam talep ediyor. NTV'den Gizem Yıldırım'ın haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasını istiyor.

Vatandaşlar, yüksek bilet fiyatlarından şikayet ederken otobüsçüler ise artan maliyeti karşılayamadıklarından şikayetçi.

Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, bazı firmaların ikramda bile zorlandıklarını dile getirip "Depo 25 bin civarında doluyor. Bu fiyat zammını yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.