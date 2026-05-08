  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bayram tatili öncesi ulaşımda zam sinyali: "Maliyetleri karşılayamıyoruz"
Takip Et

Bayram tatili öncesi ulaşımda zam sinyali: "Maliyetleri karşılayamıyoruz"

Otobüs firmaları İran savaşı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle bilet ücretlerinde yüzde 20 zam istiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayram tatili öncesi ulaşımda zam sinyali: "Maliyetleri karşılayamıyoruz"
Takip Et

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileriyle akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Bu durum şehirlerarası otobüs taşımacılığına da yansıdı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyalı geldi.

Artan maliyetler ve akaryakıtı işaret eden otobüsçüler, bayram önce otobüs bilet fiyatlarına zam talep ediyor. NTV'den Gizem Yıldırım'ın haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasını istiyor.

Vatandaşlar, yüksek bilet fiyatlarından şikayet ederken otobüsçüler ise artan maliyeti karşılayamadıklarından şikayetçi.

Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, bazı firmaların ikramda bile zorlandıklarını dile getirip "Depo 25 bin civarında doluyor. Bu fiyat zammını yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Benzine indirim geldi: İşte 8 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi: İşte 8 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır otomobiller açıklandı: İşte en çok tercih edilen modeller...Araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır otomobiller açıklandı: İşte en çok tercih edilen modeller...Ekonomi
Hantavirüs, küresel bir salgına dönüşür mü?Hantavirüs, küresel bir salgına dönüşür mü?Gündem
Ankara Valiliği'nden "yüksek ses" uyarısıAnkara Valiliği'nden "yüksek ses" uyarısıGündem

 

 