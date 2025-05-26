Bayramda giysi hayali kuran milyonlarca çocuk: Her 10 çocuktan 1’i yeni kıyafet alamıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ülkedeki yoksulluk gerçeği bir kez daha çocuklar üzerinden gözler önüne seriliyor. Bayram sabahlarının simgesi olan yeni giysiler, parlak ayakkabılar ve umutla parlayan yüzler, bu yıl da milyonlarca çocuğun hayallerinde kalacak. Bu derin eşitsizliğe dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek isteyen Derin Yoksulluk Ağı, “Bir Kutu Bayram Mutluluğu” adıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini yaşatmayı amaçlıyor.

10 çocuktan biri maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi alamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılı verilerine göre, 15 yaş altı her 10 çocuktan biri maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi alamıyor. Ancak sahada çalışan uzmanlara göre, gerçek tablo bundan çok daha ağır. Derin Yoksulluk Ağı’nın sahada yürüttüğü araştırmalar, her iki çocuktan birinin yeterli iç çamaşırına sahip olmadığını, dört çocuktan üçünün ise ayakkabıya erişemediğini ortaya koyuyor. Giyim eksikliği, yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil; çocukların okulda, sosyal etkinliklerde ve günlük yaşamda dışlanmasına da yol açıyor.

Bayramlık almak olanaksız hale geldi

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, artan enflasyon ve hayat pahalılığı, çocuklara bayramlık almayı birçok aile için olanaksız kılıyor. Alt gelir gruplarına hitap eden mağazalarda bir kız çocuk elbisesi 750 ila 1200 TL, erkek çocuk pantolonu 800 TL, bir çift ayakkabı ise 1000 TL’yi buluyor. Asgari ücretin 22 bin TL olduğu bir ülkede iki çocuk için bayramlık alışverişinin maliyeti 4 bin TL’yi aşıyor. Bu rakam, birçok aile için aylık temel gıda giderinden feragat etmek anlamına geliyor.

"Bu bir yoksulluk değil, bir hak ihlali”

Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, çocukların giyim yoksulluğunun toplumda görünmeyen ama derin etkiler bırakan bir sorun olduğunu vurguladı. “TÜİK verilerine göre 7 milyondan fazla çocuk yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Biz sahada bunun ötesini yaşıyoruz. Ayakkabısı olmadığı için beden dersine katılamayan, okul gezilerine gidemediği için evde ağlayan çocukların hikâyeleriyle karşılaşıyoruz. Bu bir yoksulluk değil, bir hak ihlali” ifadelerini kullandı. “Bir Kutu Bayram Mutluluğu” kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet kartı ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Derin Yoksulluk Ağı temsilcisi İrem Günşen, “Her sayı bir çocuğu temsil ediyor. Bayram sabahı ‘ne giyeceğim’ diye uyanan çocuklara yalnızca kıyafet değil, bir aidiyet duygusu vermek istiyoruz” dedi.