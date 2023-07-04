Bayramda gümrük kapılarından 1,1 milyon yolcu geçti

ANKARA(EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı, 22 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında gümrük kapılarından 111 bin 689 araç ile 611 bin 71 yolcunun geçtiğini, 83 bin araçla 515 bin 690 yolcunun çıkış yaptığını duyurdu. Buna göre 10 günde sınır kapılarından geçen kişi sayısı 1 milyon 126 bin 761 oldu.

Açıklamada bayram tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapısı 52 bin 30 araç ve 214 bin 44 vatandaş ile Kapıkule’nin olduğu belirtilirken, diğer kapılara ilişkin şu bilgiler verildi:

“Yoğunluğu en fazla olan kapılarımızdan Habur Sınır Kapısı 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı ise 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’nde ise 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü’nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı ile işlem sağlanmıştır. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara sınır kapılarımızdan toplam 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracı giriş çıkış işlemi gerçekleşmiştir”

Kapıkule Sınır Kapısı’nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar günü oldu ve bu tarihte 6 bin 992 araç girişi gerçekleşti.