Bayramın son gününde gümrük kapılarında tarihi rekorlar kırıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2026 tarihinde, Kurban Bayramı’nın dördüncü ve son gününde, Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarımızdan İpsala Gümrük Kapısı'nda 2 bin 926, Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bin 489, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bin 871 binek araç girişiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rakamlarına ulaşılırken, Pazarkule'de ayrıca 4 bin 833 yolcu girişiyle yeni bir yolcu giriş rekoru kırıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz" denildi.

2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'den Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelimizin özenli çalışmaları neticesinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde ulaşılan tarihi rekorlar ve gümrük müdürlüklerimize göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İpsala Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış, 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır.

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen bin 831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde bin 871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü‘nde; 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen bin 447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen bin 489 binek araç girişi ile aşılmıştır.

Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."