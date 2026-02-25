Baz metaller güçlü demir cephesi zayıf

EVRİM KÜÇÜK

Küresel emtia piyasaları 2026’da sert bir yön değişimiyle değil, daha çok temkinli bir denge arayışıyla hareket ediyor. Enerji tarafındaki oynaklık bir kenara bırakıldığında, sanayi metallerinde tablo; bölgeselleşmenin arttığı, Çin’in belirleyici rolünü koruduğu ve fiyatların güçlü bir sıçrama yerine kontrollü bir seyir izlediği bir yıla işaret ediyor. Hem S&P Global hem de Deutsche Bank analizleri, 2026’nın “patlama” yılı olmayacağı, ancak metal bazında belirgin ayrışmaların yaşanacağı konusunda benzer bir çerçeve çiziyor.

Bakır stratejik metal olarak öne çıkıyor

Sanayi metallerinde görece en güçlü hikâye bakırda şekilleniyor. Arz kesintileri, enerji dönüşümü yatırımları ve yapay zeka altyapısına yönelik talep artışı fiyatları destekliyor. Ancak yüksek fiyatların Çin’de kısa vadeli talebi sınırladığı da gözleniyor. Analistler, arzın büyük ölçüde dengede olduğunu ancak küçük bir kesintinin dahi fiyatları hızla yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Şu sıralar Londra’da 12.900 dolar civarında ve ABD vadeli işlemlerinde pound başına 5.9 dolara yakın işlek gören bakır, 2026’da yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğu nadir metallerden biri olarak öne çıkıyor.

Çelik: Fazla kapasite gölgesinde fiyat direnci

Küresel çelik piyasasında arz fazlası sorunu sürüyor. Çin’de bu ay çelik inşaat demiri vadeli işlemleri ton başına 3.040 yuanın altına düşerek Kasım ayı başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Talep Çin’de zayıf kalmaya devam ederken, üreticiler kapasite kısıntılarıyla fiyatları dengelemeye çalışıyor. ABD ve AB’de yüksek ithalat bariyerleri iç piyasada fiyatları destekliyor. NYMEX’de HRC fiyatları 2 yılın en yüksek seviyesi olan 992 dolar/ton seviyesinde bulunuyor. Ancak küresel ölçekte arz bolluğu fiyatların güçlü bir yükseliş trendine girmesini zorlaştırıyor. 2026, çelikte talep kaynaklı bir sıçramadan ziyade üretim disiplininin belirleyici olduğu bir yıl olabilir.

Demir cevherinde Çin’e bağlı kırılgan denge

Demir cevherinde görünüm nispeten dengeli ancak kırılgan. Çin liman stoklarının yüksek seyretmesi ve inşaat sektöründeki zayıflık fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. 2025’in ikinci yarısında arz fazlasına göre eğilim gösteren %62 Fe için fiyatlar Çin’de 100 doların altına inde. Fiyatların 2026’da da benzer bir tablo çizebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, olası altyapı teşvikleri ya da üretim kısıtlamaları fiyatları kısa süreli destekleyebilir.

Alüminyumda üretim sınırı fiyat tabanı oluşturuyor

Alüminyum piyasası önemli bir geçiş sürecinden geçiyor. Çin’in yıllık 45 milyon tonluk üretim sınırı küresel arz artışını sınırlarken, Çin dışındaki talepte toparlanma sinyalleri fiyatları ton başına 3.100 dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine doğru destekledi. Son dönemde görülen yüksek seviyelerin ardından kademeli bir gevşeme beklense de, sert bir düşüş öngörülmüyor. Arz tarafındaki disiplin, fiyatlar için bir taban işlevi görüyor. Jeopolitik gelişmeler ve ticaret müzakereleri ise kısa vadeli dalgalanma yaratabilecek başlıca riskler arasında.

Bölgeselleşme ve korumacılık belirleyici

2026 görünümünün en dikkat çekici unsurlarından biri, emtia piyasalarında artan bölgeselleşme. Yükselen ticaret bariyerleri ve kaynak milliyetçiliği, fiyat dinamiklerini küresel olmaktan çıkarıp bölgesel hale getiriyor. Bu durum özellikle çelik ve alüminyumda daha net hissediliyor.