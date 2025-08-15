  1. Ekonomim
Bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanacak

Borulara yönelik bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GÜNCELLEME
Bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, "borular için demir veya çelikten (döküm ve paslanmaz hariç) diş açılmamış diğer bağlantı parçaları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.​​​​​​​

