Bazı fon hisseleri 2025 başına dönüş yolunda!

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul yatırım fonu krizinin gölgesinde sert kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Tüm endeksler gün içinde negatif bir seyir izlerken soruşturma başlatılan portföy yönetim şirketleri ile tasfiyesi karar verilen yatırım fonları portföyünde yer alan şirket hisselerinde taban serisi dün de sürdü.

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni fon rehberini açıkladığı 28 Ağustos’tan düne kadar en sert kaybı yüzde 90’a varan fiyat düşüşleriyle dört hisse yaşadı, fon portföyünde yoğun yer alan 39 hissede ise fiyatlar ya halka arz ya da 2025 başındaki seviyeye yaklaştı, bazılarında ise o fiyatın bile altına inildi.

Bir haftada 500 milyar lira silindi

Borsa İstanbul’da dün 70’in üzerinde şirket hissesi taban gördü. Dün sadece 26 hisse pozitif fiyatlanırken, 581 hissenin fiyatı negatif bir seyir izledi. Borsadaki 613 hissenin 581'indeki düşüşle yüzde 95'i dün kayıp yaşamış oldu. BİST100 endeksinin piyasa değeri 25 Eylül kapanış itibariyle 12.36 trilyon liraya geriledi, bu rakam 18 Eylül kapanış itibariyle 12.8 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. Bir haftada BİST100’in piyasa değerinden 500 milyar lira silinmiş oldu. BİST100 endeksi dün gün içinde 12 bin 457 puana kadar gerileyerek 14 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi de 250 puanın üzerine çıkarak mayıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. BİST100 endeksi dün günü yüzde 2,38 düşüşle 12 bin 592,7 puandan tamamladı, piyasa değeri 12.1 trilyon lira seviyesine geldi.

Borsanın yüzde 12'sinin fiyatı yarıya indi

Öte yandan EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre Borsa İstanbul’da 28 Ağustos’tan düne kadar 4 şirket Hedef Holding, Pasifik Eurasia, Odine ve Gündoğdu Gıda neredeyse yüzde 90 düştü. 8 şirket hissesi yüzde 70 ile 80 arası kayıp yaşarken, 27 hissedeki düşüş de yüzde 60-70 arasında gerçekleşti. 32 şirket hissesindeki düşüş yüzde 50-60 arasında yaşanırken, 75 şirket hissesi yüzde 50 ve üzeri kayıpla öne çıktı. Böylece 613 hisse arasında yüzde 12'yi aşkın şirket 1 ayda fiyatının yarısı eridi. Sadece 31 şirket hissesi yükseliş sağlayabildi. Yatırım fonları portföyünde yoğun yer alan hisselerin fiyat değişimleri de dikkat çekici oldu. Bu dönemde taban serisi gerçekleştiren hisseler bu fon portföyünde yoğun yer alan hisseler olurken 2025 ile birlikte bazı yatırım fonlarında yer alan bazı hisselerde çok hızlı fiyat yükselişleri de sert bir şekilde geri dönüş trendine girdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan hesaplamaya göre 2024 sonuna göre tüketici enflasyonu yüzde 59,8 yükseldi. Tüm yatırım araçları için düşünüldüğünde bu oranın üzerinde yükseliş reel getiriye işaret ediyor. Yatırım fonlarında yer alan hisselerde 2025 yılına veya halka arz fiyatına göre yükselişler çok hızlıydı. Bu durum tersine dönmüş olsa taban serisi sürese de yine de çok çok fazla yükseliş görmek mümkün.

Fonlarda öne çıkanlar kayıpta da önde

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre SPK'nın tasfiye kararı verdiği 131 yatırım fonu portföyünde öne çıkan hisselerden Pasifik Eurasia taban serisine rağmen 2025 açılış fiyatı 25 liranın yüzde 18,08 üzerinde kalmaya devam ediyor. Katılımevim ise 2025 yılbaşındaki fiyatı olan 13 liranın yüzde 8,85 altına geriledi ve 11.85 liraya indi. Anel Elektrik 2025 başındaki fiyatının yüzde 244,64 üzerinde 55.9 liradan dün taban olurken, Tera Yatırım Teknoloji Holding 2025 başındaki fiyatı olan 2.14 liranın yüzde 767,3 üzerinde 18.56 lirayla taban gördü. Bir diğer fonlarda yoğun yer alan ve dün taban olan Tera Finansal Yatırım Holding ise 2025 fiyatının yüzde 11035,2 üzerinde 1746 lira tabanda. 2025 fiyatı 15.68 liraydı. Özata Denizcilik hissesi dün taban oldu 2025 açılış fiyatına göre halen daha hisse yüzde 2072,2 yukarda. Gündoğdu Gıda hissesi 2025 başına göre yüzde 432,5 yukarda, 282,25 lira ile bu hisse de dün taban görenlerden. Destek Finans Faktoring taban serisini 9 güne taşıdı arada bir tabandan çıksa da 2025 şubattaki halka arz fiyatının yüzde 2149 yukarısında. Peker GMYO 4,56 lira ile dün taban oldu, 2025 başı fiyatının yüzde 286,4 üstünde. Skyalp Finansal Teknoloji hissesi dün taban oldu 2025 başındaki 142.6 liranın yüzde 57 altında. Işıklar Enerji Yapı Holding tabandan 89.3 liradan fiyatlandı bu 2025 başındaki fiyatının yüzde 704,5 üzerinde. Temapol Polimer yine dün taban olan hisselerden. Odine en çok konuşulan hisselerden yine dün taban görenlerden biri. 2025 başı fiyatına göre yüzde 104,3 yukarda. Fon hisselerinden İsvea Seramik borsaya henüz 10 Temmuz'da girdi, halka arz fiyatı dünkü tabana rağmen halka arz fiyatının yüzde 79,81 üzerinde. Margün Enerji de dün taban oldu, 2025 başındaki fiyatına göre yüzde 71,39 yukarda.

Borsanın yenileri de sarsıntıdan etkilendi

Balsu Gıda borsada işlem görmeye Mart 2025'te başlamıştı dün taban gördü, halka arz fiyatının yüzde 62,83 altında. Işık Plastik 2025 başı fiyatının yüzde 17,45 üstünde. Dagi Giyim 2025 başı fiyatının yüzde 8,72 altında. İnfo Yatırım 2025 fiyatının yüzde 29,71 altında 0.97 liraya düştü. Selçuk Ecza Deposu dün taban oldu, 2025 başındaki fiyatının yüzde 46,1 üzerinde. Teknika Plastik 20 Ağustos'ta borsada işleme başlamıştı dün taban oldu, halka arz fiyatının da yüzde 28,75 altına geriledi. Dünün taban gören şirketlerinden Altınkılıç Gıda 2025 başındaki fiyatının yüzde 448,5 üzerinde. IC Enterra ise gün içi yüzde 1,91 geriledi 2025 fiyatının yüzde 8,16 üstünde. Birleşim Enerji dün taban oldu Şubat 2025'te borsa macerası başlamıştı, halka arz fiyatının yüzde 402,06 üzerinde. Bu yıl 6 Mart'ta borsaya merhaba diyen Savur GMYO dün taban gördü, halka arz fiyatının halen daha yüzde 66,21 üzerinde bulunuyor.

Taban serisine rağmen %1000 yukarda

Manas Enerji de dün taban oldu, 2025 başı fiyatının yüzde 178,5 üzerinde. Tera Yatırım dün taban gördü 2025 başındaki fiyatının ise halen daha yüzde 1020,5 üzerinde. 31 Temmuz'da borsada işlem görmeye başlayan Kardemir Çelik ise dün taban oldu, halka arz fiyatının yüzde 158,4 üzerinde bulunuyor. Eczacıbaşı İlaç 2025 başı fiyatına göre yüzde 42,87 yukarda. Borlease Otomotiv yüzde 89,43, Eksun Gıda yüzde 40,34, Tatlıpınar Enerji yüzde 56,90, Girişim Elektrik yüzde 10,96 altında kaldı. Taban olan Ral Yatırım Holding 2025 fiyatının yüzde 97,9 üzerindeyken, Hedef Holding yüzde 303,9, Efor Yatırım yüzde 46,63 üzerinde bulunuyor.

Gerçekleşmeyen emirler de tasfiye kapsamında

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını duyurdu. SPK'nin duyurusuna göre, tasfiye listesindeki fonlara ilişkin sadece 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım yönündeki talimatların işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildiği ifade edilen duyuruda, 17 Eylül'de ilgili fonların TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiğine işaret edildi.