Bazı fon hisselerinde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor

ŞEBNEM TURHAN

Hedef Holding gibi tavan serisini sürdürmese de tasfiyedeki fonlarda yer alan bazı hisseler 1 Ekim’den bu yana yönünü yukarıya çevirdi. Bu hisseler arasında yer alan Temapol Plastik 1 Ekim’den bu yana yüzde 73,32, Skyalp Finansal Teknolojiler yüzde 48,08, Pasifik Eurasia yüzde 32,52, İnfo Yatırım hisseleri yüzde 39,77, Efor Çay yüzde 29,79 yükseldi. Fonları tasfiye olan portföy yönetim şirketleriyle ilişkilendirilen hisselerden Lydia Yeşil Enerji yüzde 50,67 yukarı yönlü hareket sergiledi.

Aynı hisselerin 15 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasındaki hareketleri ise sürekli düşüş şeklindeydi. 15 Eylül - 1 Ekim arasında Temapol Plastik yüzde 71,66, Skyalp Finansal Teknolojiler yüzde 67,09, Pasifik Eurasia yüzde 59,03, İnfo Yatırım yüzde 63,64, Efor Çay yüzde 29,46 düşmüştü. Lydia Yeşil Enerji ise yüzde 66,98 kayıp yaşamıştı.

15 Eylül’den bu yana yüzde 90’ı gitti

Tasfiye sürecindeki fon portföylerinde yer alan diğer hisselerde ise taban serisi ve kayıplar devam ediyor. Bu hisselerin bazılarındaki düşüş yüzde 90’ı aştı. Tera Finansal Yatırım Holding, Altınkılıç Gıda, Birleşim Grup Enerji, Özata Denizcilik, Destek Finans Faktoring, Işıklar Enerji, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Gündoğdu Gıda hisseleri 15 Eylül’den bu yana yüzde 90’ın üzerinde kayıp yaşadı. Anel Elektrik, Tera Yatırım, Ral Yatırım Holding ve Odine gibi şirketlerin hisseleri de yüzde 89’a varan kayıplarını sürdürdü.

1 Ekim’den bu yana yükseliş eğilimine girseler de hisselerde 15 Eylül ile başlayan kayıplar henüz telafi edilemedi. Hedef Holding yüzde 24,36, İnfo Yatırım yüzde 49,17, Pasifik Eurasia yüzde 45,65, Efor Çay yüzde 8,90 düşüşte seyrediyor. Lydia Yeşil Enerji ise hâlâ yüzde 50,24 kayıp yaşamış durumda.

Piyasa hareketleri anlamlandıramıyor

Piyasa uzmanları da birbirine tamamen zıt farklı hareketleri anlamlandırmaya çalışıyor. Bir süredir piyasanın en önemli gündem maddesi bu. EKONOMİ’ye konuşan uzmanlar herkesin bu soruya yanıt aradığına dikkat çekiyor. Yaşanan yükseliş hareketlerine yönelik somut bir gelişme veya analiz yapamasalar da uzmanlar olasılıklar üzerinden yorumda bulunuyor.

Uzmanlara göre tasfiye sürecindeki fonlarda hisseleri yer alan bazı şirketlerin veya portföy yönetim şirketlerinin kamu yönetimine geçmesi ihtimali bulunuyor. Bu ihtimali değerlendiren yatırımcılar, oldukça düşük fiyata gelmiş bu hisselere yönelmiş olabilir. Bir diğer uzman ise bilanço değerleme veya overall yükseltme, yani yatırımın varlık değerini yukarı çekme amaçlı hareketlerin yaşanıyor olabileceğine dikkat çekerken; bazı yükselen hisselerde ise şirket yöneticilerinin doğrudan alım talimatı bulunabileceğini ileri sürdü.