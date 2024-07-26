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Bazı kağıt türleri ithalatı için yeni tarife kontenjanı

Bazı kağıt türlerinin ithalatı için açılan tarife kontenjanının uygulama esasları tespit edildi.

Haber Merkezi
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Bazı kağıt türleri ithalatı için yeni tarife kontenjanı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bazı kağıt türleri için 3 yıl süreyle korunma önlemi getirilirken, gelişme yolundaki ülkelerin muaf olması için 30 bin 624 ton tarife kontenjanı tanımlandı.

Tebliğe göre, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 10 bin 208 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imzayla yapılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı da 400 tonu aşamayacak ve ithalat lisansları devredilemeyecek. Tebliğ, 28 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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