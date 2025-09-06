  1. Ekonomim
  3. Bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarları artırıldı! Yeni beyanname ücretleri Resmi Gazete'de
Bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarları artırıldı! Yeni beyanname ücretleri Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarların yeniden belirlendi. Artırılan beyanname ücretleri Resmi Gazete'de listelendi.

  • Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
    (7,00 TL)

  • Yıllık gelir vergisi beyannameleri
    (1.000,00 TL)

  • Kurumlar vergisi beyannameleri
    (1.350,00 TL)

  • Katma değer vergisi beyannameleri
    (665,00 TL)

  • Muhtasar beyannameler
    (665,00 TL)

  • Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
    (665,00 TL)

  • Gümrük idarelerine verilen beyannameler
    (1.350,00 TL)

  • Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
    (495,00 TL)

  • Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
    (495,00 TL)

  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyanname birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler
    (790,00 TL)

