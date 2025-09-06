Bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarları artırıldı! Yeni beyanname ücretleri Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı kağıtlara ait maktu vergi tutarların yeniden belirlendi. Artırılan beyanname ücretleri Resmi Gazete'de listelendi.
-
Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(7,00 TL)
-
Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(1.000,00 TL)
-
Kurumlar vergisi beyannameleri
(1.350,00 TL)
-
Katma değer vergisi beyannameleri
(665,00 TL)
-
Muhtasar beyannameler
(665,00 TL)
-
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
(665,00 TL)
-
Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(1.350,00 TL)
-
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(495,00 TL)
-
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(495,00 TL)
-
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyanname birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler
(790,00 TL)