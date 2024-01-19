Bazı lif ve deri taklitleri ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı "yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ve "yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve bakanlık tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren kurulun kararı ile Kuzey Makedonya menşeli veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

Yürürlükteki önlemler kapsamında, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında 1,9 dolar/kilogram tutarında dampinge karşı önlem uygulanıyor.