Bazı plastik ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçlarıyla gerekli güncellemeler ilgili kurumlarla istişare edilerek yapılıyor.

Bu kapsamda, bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanıyor.

Uygulanan gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler, ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncelleniyor.

Ton başına 50-400 dolar arasında değişiyor

Bu doğrultuda yerli üretimin iç pazarda düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, artan ithalatın olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, damıtılmış yağ asitleri, polistiren, polietilen kompaundları, plastikten muhtelif borular, streç film ve vinilklorür polimerden levhaların ithalatında, Azerbaycan hariç DTÖ üyesi olmayan ülkeler için, ton başına 50-400 dolar arasında değişen tutarlarda ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçlarıyla, ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye ve uygulamaya Bakanlıkça devam edilecek.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.