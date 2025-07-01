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Bazı sanayi ürünleri ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı fermuar aksamları ve kimyasalların ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Bazı sanayi ürünleri ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi
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Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı, fermuar imalinde kullanıma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmiş fermuar dişlerine sahip dar bant, pinler ve kutucuklar ile diğer fermuar aksamları için 2 bin 500 ton tarife kontenjanı açıldı. Ayrıca, bazı kimyasal ürünler için de tarife kontenjanı belirlendi.

Tarife kontenjanıyla yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Karar kapsamında gerçekleştirilecek ithalat için Ticaret Bakanlığı'nca ithalat lisansı düzenlenecek.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'nın, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi, başvuru ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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