Bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylandı.
Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planının onaylanması kararlaştırıldı.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'un merkez ilçesi Karaca Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği de uygun bulundu.