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Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

En az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) yapılan çekirdek kahve ithalatında yüzde 6 olan vergi oranı sıfırlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Bazı ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
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"İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İthalat rejimi kapsamında, en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ) ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden (TPS-OIC) yapılan ithalatta gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük oranları yeniden düzenlendi.

Aralarında Etiyopya, Laos, Togo, Yemen ve Ruanda'nın da bulunduğu EAGÜ kategorisinde 49 ülke bulunuyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, EAGÜ kategorisindeki ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'dan sıfıra indirildi.

Kararla, ithalat rejimi kapsamında, bazı hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinin TPS-OIC ülkelerinden yapılan ithalata uygulanan gümrük vergileri sıfır ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda yeniden belirlendi.

Söz konusu ülkelerden su ürünleri ve hayvansal yağlar ithalatına uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlenirken, ek mali yükümlülük oranları sıfır olarak tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

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