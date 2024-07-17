BBP lideri Destici'den emekli maaşı açıklaması: En düşük emekli aylığı 18 bin TL olmalı

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında en düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil." görüşünü paylaştı.