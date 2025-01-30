BBVA CEO'su Onur Genç: Türkiye'de enflasyon düşerse çok iyi sonuçlar elde edeceğiz

BBVA, 2024 yılı sonuçlarını Madrid'deki merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

İspanya, Meksika ve Türkiye'de faaliyet gösteren BBVA, 2023'e kıyasla 2024'te yüzde 25 artışla toplam 10 milyar 50 milyon euro (10 milyar 460 milyon dolar) kar açıkladı.

"Türkiye'den çıkmamız için bir neden yok"

Onur Genç, basın toplantısında Türkiye'deki yüksek enflasyonla ilgili gelen bir soru üzerine, 2024'te Garanti BBVA'da 661 milyon euroluk kar gördüklerini belirtirken "Türkiye'de enflasyonun düşme ivmesinde devam etmesi, faizlerin düşmesi ve döviz rakamlarının iyileşmesi durumunda bunun 1 milyar euroluk bir kara karşılık geleceğini, Türkiye'den çıkmaları için bir neden olmadığını" ifade etti.

"Türkiye'de enflasyon düşerse çok iyi sonuçlar elde edeceğiz"

Patronlar Dünyası'nın derlediği habere göre Türkiye'de enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve BBVA olarak Türkiye'de 2025 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 26,5 olduğunu kaydeden Genç, "Türkiye'de enflasyon düşerse çok iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Genç, Türkiye ve Arjantin'in enflasyondaki düşüşlerin devam etmesi halinde 2027 ya da 2028'de yüksek enflasyondan çıkabileceğini kaydetti.

"Karımız 10 milyar euroyu aştı"

Tarihinde ilk kez 10 milyar euronun üzerinde kar açıklayan BBVA Başkanı Carlos Torres de, "Faaliyetlerimizin dinamizmi, özellikle İspanya ve Meksika olmak üzere bayilerimizin liderliği sayesinde karımız 10 milyar euroyu aştı. Bu şekilde BBVA'nın toplum üzerindeki olumlu etkisini güçlendiriyoruz. 2025'e iyimserlikle, faaliyet büyümesine yönelik iyi beklentilerle ve mevcut yüksek karlılık seviyelerini koruyarak bakıyoruz." şeklinde konuştu.