BBVA CEO'su Onur Genç'ten Türkiye değerlendirmesi
BBVA CEO’su Onur Genç "Türkiye'nin yapılması gerekeni yaparak doğru yolda olduğunu söyledi.
BBVA CEO’su Onur Genç, salı günü İspanyol bankanın bilanço açıklamasının ardından analistlere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni ekonomi ekibinin mali disipline odaklanarak “yapılması gerekeni yaparak doğru yolda” olduğunu söyledi.
Türkiye'nin 2-3 yıl içinde normale dönmesini beklediğini ifade eden Genç "Ortodoks politikalara dönüş işe yarıyor. Türkiye’nin mevcut yolda devam etmesi durumunda banka ülkede çok büyük bir değere sahip olacak" dedi.
BBVA, Garanti’de çoğunluk hissesine sahip konumda bulunuyor.