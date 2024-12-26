İspanyol banka devi BBVA, 2025 için TCMB faiz tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2023'ten sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini 2,5 puan indirimle yüzde 47,50 seviyesine çekti.

"Cesur başlangıç"

BBVA ekonomistleri Adem İleri ve Seda Güler Mert paylaştığı raporda bankanın beklentilerin üzerinde faiz indirimine gittiğini belirterek kararı 'cesur başlangıç' olarak niteledi.

TCMB'nin dün açıkladığı 2025 yılı para politikası çerçevesinde 2025 yılındaki toplantı sayısını 12'den 8'e düşürdüğü ve cesur bir hamleyle gevşemeye başlayabileceklerinin sinyalini verdiği belirtildi.

"2025 yılı başında enflasyon eğiliminin yukarı yönlü hareket edip etmeyeceğine dair belirsizlikler var"

Raporda "Bugünkü PPK kararında TCMB'nin enflasyon görünümü konusunda daha rahat olduğu görülüyor. Faiz kararı büyük olasılıkla asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması kararının ardından geldi. Ancak hâlâ vergi ayarlamalarıyla beraber 2025 yılı başında enflasyon eğiliminin yukarı yönlü hareket edip etmeyeceğine dair belirsizlikler var. TCMB bu çerçevede ihtiyatlı tepki verme ve toplantı bazında karar alınması ve para politikası araçlarının etkin kullanılması taahhüdünde bulundu." ifadeleri yer aldı.

"2025 sonunda politika faizinin yüzde 31 olacağı tahmin ediliyor"

Vergi artışlarının etkisiyle aylık enflasyonun 2025 ilk çeyreğinde yüzde 2,5-3 olacağı, ikinci çeyrekte sadece yüzde 2 - 2,5'e, yılın ikinci yarısında yüzde 1,5-2'ye gerileyeceği öngörülen raporda 2025 yıl sonunda politika faizinin yüzde 31 olacağı tahminine yer verildi.

Kurum, faiz projeksiyonlarını gelecek seneki toplantı tarihlerinin belli olmasının ardından güncelleyeceklerini bildirdi.