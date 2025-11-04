BBVA: Enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi

İspanya merkezli banka BBVA’nın araştırma ekibi tarafından, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren bir rapor hazırlandı.

Raporda, kurumun beklentisi olan yüzde 2,85 oranın altında kalan aylık enflasyonun yüzde 2,55 artış gösterdiği belirtilirken, yıllık enflasyonun yüzde 32,87'ye gerilemesiyle kurumun 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 32,5 seviyesine revize edildiği açıklandı. 2026 sonu tahmini de yüzde 23 olurken, “Yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.

CNBC-e'nin aktardığı rapora göre kuruluş, TCMB’nin faiz indirimlerine “dezenflasyon hızına bağlı” şekilde kademeli olarak devam etmesinin beklendiği de belirtildi.

“Sınırlı faiz indirimleri”

BBVA, raporundaki değerlendirmede, "Talep koşulları TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş uyum sağlıyor. Bu nedenle bankanın aralık ayındaki toplantıda da 100 baz puan olmak üzere sınırlı faiz indirimleriyle temkinli ilerlemesi ve duruşunu reel değerlenme, makro-ihtiyati araçlar, likidite yönetimi ve düzenlemelerle tamamlama ihtiyacının artması muhtemel" denildi.

Güncelleme bekleniyor

BBVA, TCMB'nin 7 Kasım’da yapacağı toplantıda, yüzde 25-29 olan yıl sonu enflasyon tahmin bandının yukarı yönlü revize edilmesinin beklendiğini ve bunun gelecek yılın patikası üzerinde de potansiyel etkileri olmasını bekliyor.

Kurum raporunda, "Özetle, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olması bekleniyor. Temkinli para politikası duruşu ve ücretler, vergiler ve yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olduğu varsayımıyla gelecek yıl sonu yıllık enflasyon tahmini yüzde 23 seviyesinde korunuyor. Ancak sabitlenmemiş beklentiler, kalıcı atalet, çarpık fiyatlama davranışı ve küresel tarife belirsizlikleri net yukarı yönlü riskler oluşturuyor" yorumunu da yaparken, Enflasyon Raporu'nda potansiyel revizyonlar ve mesajların da yakından izleneceğini belirtti.