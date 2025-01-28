BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Cömert: 2 ay sonra TCMB’ye indirim için çok rahat bir alan açılıyor

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, Küresel Görünüm programında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtladı.

Teknoloji piyasalarını sarsan DeepSeek: İnsanları sorguya itti

Teknoloji piyasalarını sarsan DeepSeek ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tufan Cömert, “Çinlilerin ABD’nin geliştirdiği ChatGPT ve benzer programların çok daha düşük maliyetle geliştirmeleri, daha az kaynak kullanmaları insanları sorguya itti. Bu şirketlerin yatırım turuna çıktıklarında çok fazla fonlamaya ihtiyaçları olduğunıu söyledikleri gerçek değil mi, burada verim var mı konusunu akıllara getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘DeepSeek, piyasaların çökmesine yol açacak bir gelişme değil’

Cömert, “Dünyayı çok da tersine çevirecek, piyasaların çökmesine yol açacak bir gelişme değil gibi görünüyor. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde bunların da arkada kalacağını düşünüyorum” dedi.

‘Fed toplantısında hiçbir faiz ve değişiklik beklenmiyor’

Bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak sonuçla ilgili de konuşan BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Cömert, “Enflasyonda ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz, orada yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Dolayısıyla Fed toplantısında hiçbir faiz ve değişiklik beklenmiyor. Önümüzdeki dönemde de ekonomide ciddi bir zayıflık ve fiyatlarda ciddi düşüş trendi görülmediği sürece piyasa bu faiz indirimini fiyatlamayacak” şeklinde konuştu.

‘Amerika’nın aksine Avrupa’da ekonomi sıkıntılı durumda’

Avrupa’da işlerin iyi gitmediğini belirten Cömert, “Amerika’nın aksine Avrupa’da ekonomi sıkıntılı durumda. Avrupa’nın faiz indirimine devam etmesi yüksek olasılık. Fed’in daha yavaş faiz indirdiği, Avrupa’nın daha hızlı faiz indirdiği senaryoda doların daha da güçlendiği senaryosunu da konuşmak gerekiyor” dedi.

‘Avrupa’nın yavaşlaması Türkiye için tatsız bir görüntüye işaret ediyor’

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, şöyle devam etti:

“Petrol fiyatları sene başından beri yüzde 2 yukarıda. Trump’ın Davos söylemlerine baktığımızda önümüzdeki dönemde petrolün yukarıdan ziyade aşağıya doğru bir hareket yapması daha mantıklı görünüyor. Bizim gibi enerji ihtilatına bağımlı ülkeler için bu harika haber. Fon akımlarının bir miktar gelişen ülkelerden çıkmasına, doların değerli kalacağı senaryosundan hareketle gelişmiş ülkelerde daha fazla kalacağını düşünürsek fon akımlarında bir miktar sıkıntı çekmemiz mümkün. Bizim açımızdan enerji fiyatlarının düşmesi iyi haberdi. Ama Avrupa’nın yavaşlaması en büyük ihracat pazarımız olmasından dolayı tatsız bir görüntüye işaret ediyor. Biz büyüme tarafını iç talepten çıkarıp dış talepte büyüyen ekonomiye doğru çevirmeye gayret ediyoruz. Ama dış talebin olduğu yerde ciddi sorunlar olunca büyüme tarafında bizim açımızdan da sıkıntılı oalcak gibi gözüküyor.”

‘Türkiye’de iki ay sonra TCMB’ye indirim için çok rahat bir alan açılmış oluyor’

Cömert, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecekte yapacağı faiz indirimlerine dair, “Ocak ayı enflasyonu 4.5-5 civarında gelecek gibi görünüyor. 5 bile gelse enflasyon yıllık başta 42 civarına düşüyor" ifadelerini kullandı.