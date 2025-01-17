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BBVA: Reel faizler yıl boyunca beklentilerin altında kalabilir

BBVA, GSYH büyümesinin 2024 yılında yüzde 3 civarına ulaşmasını beklediklerini ancak, yüzde 2,5 olan 2025 büyüme tahmini üzerinde son dönemde bazı yukarı yönlü risklerin ortaya çıktığını kabul ettiklerini bildirdi. Raporda, "TCMB'nin aralık ayında beklenenden daha cesur bir faiz indirimine gitmesinin ardından, reel faiz oranları yıl boyunca beklentilerimizin altında kalabilir" denildi.

Haber Merkezi
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BBVA: Reel faizler yıl boyunca beklentilerin altında kalabilir
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BBVA yayınladığı "Türkiye: Toparlanma Sinyalleri 2024" başlıklı raporda, "2024 son çeyrek için zayıf büyüme beklentimize rağmen, gelen veriler geniş tabanlı olmasa da daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmektedir” denilirken, “Stoklar hariç iç talep, yüksek enflasyon beklentileri ve mevcut borçlanma nedeniyle özel tüketim öncülüğünde, hesaplamalarımıza göre çeyreklik bazda artabilirdi" dedi.

Risklerin hafifçe yukarı yönlü olduğu 2025 büyüme tahminlerini yüzde 2,5 olarak koruduklarını belirten BBVA, "TCMB'nin aralık ayında beklenenden daha cesur bir faiz indirimine gitmesinin ardından, reel faiz oranları yıl boyunca beklentilerimizin altında kalabilir" değerlendirmesini yaptı.

Buna ek olarak, aralık ayında tahakkuk eden önemli bütçe açığının, maliye politikasının 2025 yılının başlarında destekleyici kalabileceğine işaret ettiğini savunan BBVA, "Öte yandan, korumacılığın boyutu ve ABD'de nihai faiz oranının beklenenden daha yüksek olma ihtimali, genel etkiyi ölçmek için yakından izleyeceğimiz aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor" dedi.

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