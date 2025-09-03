BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir

BBVA Research, Türkiye'de açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, rakamların piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Kurum, bu gelişmeye rağmen yıl sonu için öngördüğü yüzde 30 düzeyindeki enflasyon tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Çekirdek enflasyonda üç yılın en düşük seviyesi

Rapor kapsamında öne çıkan başlıklardan biri, mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyon (C) verisinin Ağustos ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğu yönündeki tahmin oldu. Bu oranın, 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret ettiği belirtildi.

TCMB için faiz indirimi alanı doğabilir

BBVA Research, enflasyondaki bu yavaşlamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı da dahil olmak üzere, daha sınırlı ölçekli faiz indirimleri için bir hareket alanı oluşturabileceğini ifade etti.

Para politikasında temkinli adımlar gündeme gelebilir

Kurum, temel senaryosunda enflasyon görünümünde keskin bir iyileşme beklemese de, son dönemde çekirdek göstergelerde gözlemlenen yavaşlamanın para politikasında daha dikkatli ve temkinli adımların atılmasını mümkün kılabileceğini vurguladı.