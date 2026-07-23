BBVA Research, Türkiye'de ilk yarı büyümesini yüzde 2,5 öngördü

BBVA Research, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk yarısında yıllık bazda yaklaşık yüzde 2,5 büyüdüğünü tahmin etti.

Kurum, enerji fiyatlarının kademeli olarak normalleştiği ve ihtiyatlı politika bileşiminin korunduğu temel senaryoda 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinde bıraktı.

Sanayi üretimi dirençli kaldı

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte görece dirençli seyrettiği belirtildi.

Hizmet sektöründe yatay görünümün sürdüğü, inşaat sektöründeki zayıflığın ise devam ettiği ifade edildi.

Haziran ayına ilişkin öncü göstergelerin, Orta Doğu'da barış beklentilerinin güçlenmesiyle şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiği kaydedildi.

BBVA Research'ün aylık GSYH göstergesi, mevcut verilerin yaklaşık yüzde 40'ına dayanarak haziran itibarıyla yıllık büyümeyi yüzde 2,3 olarak tahmin etti. Bunun çeyreklik bazda yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında büyümeye işaret ettiği belirtildi.

İç talepte yavaşlama sürüyor

Rapora göre iç talepteki ılımlı yavaşlama devam ediyor.

Perakende satışlardaki yavaşlama, hizmet üretimindeki durgunluk ve özel tüketim malları ithalatındaki çeyreklik gerileme, tüketim tarafındaki zayıflamayı destekleyen göstergeler olarak öne çıktı.

Buna karşın geçici faktörlerin etkisiyle ihracatın toparlandığı, zayıflayan iç talep nedeniyle ithalatın gerilediği belirtilirken, net ihracatın ikinci çeyrek büyümesine pozitif katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Dezenflasyonda riskler devam ediyor

BBVA Research, talep koşullarının dezenflasyonu desteklemeye başladığını ancak jeopolitik riskler, yüksek enflasyon beklentileri, enflasyondaki katılık ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın görünüm üzerindeki belirsizliği sürdürdüğünü vurguladı.

Kurum, bu nedenle ekonomik faaliyete yönelik mali desteğin sınırlı kalmasını ve para politikasındaki gevşeme sürecinin kademeli ilerlemesini beklediğini bildirdi.

Riskler dengeli görülüyor

Raporda, büyüme görünümü açısından en önemli aşağı yönlü riskin jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması ve bunun enerji fiyatlarında daha sert yükselişe yol açması olduğu belirtildi.

Beklenenden daha hızlı parasal gevşeme ise büyüme açısından sınırlı bir yukarı yönlü risk olarak değerlendirilirken, genel görünümde risklerin dengeli olduğu ifade edildi.