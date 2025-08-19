  1. Ekonomim
  BBVA Research Türkiye'nin büyüme tahminini korudu
BBVA Research yayımladığı son raporda Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini koruyarak yüzde 3,5’ta bıraktı. Raporda Sıkı para politikası ve mali koşullar iç talep üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

BBVA Research, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak korurken risklerin bir miktar aşağı yöne döndüğünü kaydetti.

"Üretimde zayıflık 3. çeyrek başında da devam edecek"

Bankanın yayımladığı son raporda öncü göstergelerin üretimde zayıflığın 3. çeyrek başında da devam edeceğini gösterdiği ve verilerin ikinci çeyrekte yumuşak inişi teyit ettiğini belirtti.

"Sıkı para politikası aşağı yönlü baskı yaratıyor"

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Aylık büyüme göstergemiz olumlu takvim etkisiyle yıllık büyümenin yüzde 4,5 civarında olduğuna işaret ediyor. İlk 3 ayda yüzde 1 olan çeyreklik büyüme yüzde 0,5 seviyelerine gerileyebilir. Sıkı para politikası ve mali koşullar iç talep üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Eylül ayı başında beklenen güncel OVP yakın vadeli büyüme görünümü konusunda siyasi tercihlere ilişkin sinyaller verecek."

