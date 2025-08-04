BBVA Research'den Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini

BBVA Research, Türkiye'de bugün açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan Temmuz ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31'den yüzde 30'a çekti. Kuruluş, güncellediği makroekonomik değerlendirmede, para politikasının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini de paylaştı.

Değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine bu yılın ikinci yarısında başlayacağı ancak bunu kademeli şekilde ve temkinli bir yaklaşımla gerçekleştireceği öngörüldü. BBVA Research, TCMB’nin ihtiyatlı duruşunu korumasını beklediğini belirtirken, yapılacak faiz indirimlerinin hızı ve büyüklüğünün dezenflasyon süreci üzerinde doğrudan etkili olacağına vurgu yaptı.

Raporda ayrıca, sadece para politikasındaki ayarlamaların değil, aynı zamanda mali disiplinin güçlendirilmesi yönündeki adımların da enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi açısından kritik olduğu ifade edildi.

Ek olarak, mevcut enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği ve beklentilerin henüz güçlü bir şekilde çıpalanamadığı değerlendirmesine yer verildi. Bu durumun, enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu kaydedildi. BBVA Research, bu çerçevede para ve maliye politikası eşgüdümünün daha da önem kazandığı bir döneme girildiğini belirtti.

Kuruluşun 2025 sonu için yaptığı yeni enflasyon tahmini, enflasyonla mücadelede olumlu sinyallerin güçlendiğine işaret etse de, kırılganlıkların devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle iç talep dinamikleri, kur oynaklığı ve enerji fiyatlarının seyri, dezenflasyon sürecinin başarısında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.