BBVA Research'ten Türkiye için faiz indirimi beklentisi

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BBVA Research, Türkiye'de manşet enflasyonun beklentilerin altında kalmasında gıda, ulaştırma ve haberleşme fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

Kurumun hesaplamalarına göre mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon, gıda, alkollü içecek ve tütün ile hizmet fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya geriledi.

Çekirdek ve hizmet enflasyonunda gerileme

Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek C enflasyonu aylık bazda yüzde 1,8'den yüzde 1,67'ye gerilerken, hizmet enflasyonu yüzde 2,58'den yüzde 1,85'e düştü. Temel mal enflasyonu ise giyim ve dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 1,4'e yükseldi.

BBVA Research, yayılım ve eğilim göstergelerinin enflasyon görünümünde yalnızca sınırlı bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti. Altı eğilim göstergesinin ortalaması aylık yüzde 1,74'e gerilerken, medyan enflasyon yüzde 1,74'te değişmedi.

Buna karşın temel enflasyon eğiliminin üç aylık ortalamasının temmuzdan bu yana yüzde 2'nin altında kaldığına dikkat çeken kurum, zayıf talep ve olumlu gıda enflasyonunun ikincil etkilerin sınırlanmasına yardımcı olduğunu değerlendirdi.

Ekimde yıllık enflasyon yüzde 29-29,5 aralığına gerileyebilir

Kurum, ekim ayında aylık enflasyonun mevsimsel faktörlerle yüzde 2'nin bir miktar üzerine çıkabileceğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 29-29,5 aralığına gerileyebileceğini öngördü.

Gıda hariç üretici fiyatlarının maliyet baskılarına işaret ettiği belirtilirken, yüksek enflasyon beklentileri ve Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin belirsizliğin temkinli olunmasını gerektirdiği ifade edildi.

Faiz indirimi ihtimalinin arttığına dikkat çekti

BBVA Research, ekonomik aktivitedeki zayıflama ve son fon şokunun talep üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklerin ekim ayında faiz indirimi olasılığını artırdığını belirtti.

Buna karşın enerji görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler, küresel faizlerdeki yükseliş ve yüksek enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı bir para politikası duruşunu gerektirdiğini kaydetti.

Kurum, gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle sınırlı aşağı yönlü risklere rağmen yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu.