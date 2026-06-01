BBVA Stratejisti Cömert'ten faiz ve dolar tahmini

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, CNBC-e yayınında Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"5 ayda dezenflasyon hikayesinin yerine neyi koyduk?" sorusunu yanıtlayan Cömert, "Her sene ocak, şubatta iyi başlarız. Şubat sonu gibi bir şey olur strateji tepetaklak olur. Türkiye'de dezenfasyonun devamıyla beraber ölçülü faiz indirimleri devam eder senaryosu vardı. Geldiğimiz noktada haber akışını takip ettiğimiz piyasaların verdiği tepkinin azaldığı dönemdeyiz. Dala temkinli bir faiz senaryosuna bakıyoruz. Hikaye baştan sona değişti. Türkiye için de öyle veya böyle enflasyonda düşüş süreci olacağı ana hikaye korunuyor. Önümüzdeki 5 ayda olmayacak da belki bir sene sonra olacak" dedi.

"Merkez Bankası faizi artırıp 3 puanlık koridoru koruyacaktır"

Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararına ilişkin konuşan Cömert şunları söyledi:

"Faiz indirimi rafa kalktı, halen belirsiz bir ortamdan bahsediyoruz. Merkez bankamız bu konudaki söylemini iletmişti. Önümüzdeki haftaki toplantıda teknik faiz atışına gideceğini düşünüyorum. Politika faizi yüzde 37, uygulanan fonlama faizi yüzde 40. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'den 40'a çekeceğini yani şu anda olanı resmileştireceğini ve 3 puanlık koridoru muhafaza edeceğini düşünüyorum. Piyasa açısından bir şey değişmeyecek ama Merkez Bankası'nın bu yaşananlara daha net tepki verdiğini görmüş olacağız."

"Kurdaki döngüyü sürdürmek için yeterli cephane var"

Kura yönelik değerlendirme yapan Cömert "Merkez Bankası kamu bankaları üzerinden kuru belli bir seviyede değer kaybını koruması için rezervlerini kullanıyor. Merkez Bankası'nın döviz gelirinde sabit bir artış var. İhracat performansına bağlı ama sattığının bir kısmını da orada geri koyuyor. Şu aşamada mevcut kurdaki döngüyü sürdürmek için Merkez Bankası'nda yeterli cephane var. Merkez Bankası kısa vadede 'kuru bırakmak zorundayım' diyeceği bir ortam söz konusu değil" diye konuştu.

"Büyüme yüzde 3'ler civarında olacak"

İlk çeyrek büyüme rakamlarını yorumlayan Cömert, "Büyümeyi yüzde 4 civarında tutuyorduk artık bunun yüzde 4 olmayacağı görülüyor. Bunu çalışıyoruz ama kabaca yüzde 3'ler civarında olacak" dedi.

Cömert, dolar/TL kurunda yıl sonu için 52 olmasını öngördüklerini kaydetti.