BBVA, TCMB 'den faiz artırımı beklentisi açıkladı

BBVA Research, mayıs ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın ise sınırlı kaldığını belirtti. Kuruma göre çekirdek enflasyondaki gerileme büyük ölçüde giyim fiyatlarındaki mevsimsel etkilerden kaynaklandı.

BBVA’nın hesaplamalarına göre mevsimsellikten arındırılmış TÜFE aylık bazda yüzde 3,4’ten yüzde 1,9’a gerilerken, bu yavaşlamada ağırlıklı olarak gıda ve enerji kalemleri etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5’ten yüzde 2,2’ye inse de hizmet enflasyonundaki katılığın sürmesi nedeniyle yüksek seviyelerini korudu.

İlave bozulma görülmüyor

Kurum, trend enflasyon göstergelerinin sınırlı bir iyileşmeye işaret ettiğini ve üç aylık hareketli ortalamaların ancak şubat ayındaki çatışma öncesi seviyelere geri döndüğünü belirtti. TCMB’nin yakından takip ettiği medyan enflasyonun üç aylık ortalaması yüzde 2,15 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 29’luk bir enflasyona işaret ediyor. BBVA’ya göre veriler beklentiler açısından güçlü bir iyileşme göstermediği gibi, nisan ayındaki beklenmedik fiyat ayarlamalarının ardından enflasyonda ilave bir bozulmaya da işaret etmiyor.

Raporda maliyet kaynaklı baskıların yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Gıda hariç üretici fiyat endeksinin aylık yaklaşık yüzde 3’lük fiyat artışlarına işaret ettiği belirtilirken, enflasyondaki katılık, çıpalanmamış enflasyon beklentileri, çatışmaya ilişkin belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yüksek oynaklık dezenflasyon süreci açısından temel riskler olarak sıralandı.

Dolarizasyon eğilimi hâlen sınırlı

BBVA Research, fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik riskleri dikkate alarak TCMB’nin gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 40’a yükseltmesini beklediğini açıkladı. Bununla birlikte, dolarizasyon eğiliminin hâlen sınırlı olması ve kredi büyümesine yönelik son sıkılaştırma adımları nedeniyle faizin değişmemesi ihtimalinin de tamamen dışlanmadığı ifade edildi. Ancak kurum, her iki senaryoda da TCMB’nin uzun süre sıkı para politikası uygulaması gerektiğini düşünüyor.

Dış dengeye yönelik aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirten BBVA, büyümeyi destekleyici politikaların sınırlı kalmasını bekliyor. Kurum, 2026 yılında yüzde 3 büyüme, Hürmüz Boğazı’nın yılın ikinci yarısında kademeli olarak yeniden açılması ve ortalama Brent petrol fiyatının varil başına 90 dolar olması varsayımları altında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu.